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Сегодня, 16:58

Медведев обыграл Ковачевича в первом круге Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Александра Ковачевича в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 49 минут.

Медведев сделал 16 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету американца 9 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Александр Мюллер (Франция) — Юго Гастон (Франция, Q)

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Александр Ковачевич (США) — 6:3, 6:4, 6:2

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
9
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