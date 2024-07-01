Медведев обыграл Ковачевича в первом круге Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Александра Ковачевича в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 49 минут.
Медведев сделал 16 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету американца 9 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге россиянин сыграет с победителем пары Александр Мюллер (Франция) — Юго Гастон (Франция, Q)
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Даниил Медведев (Россия, 5) — Александр Ковачевич (США) — 6:3, 6:4, 6:2
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