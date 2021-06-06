Медведев обыграл Гарина и вышел в четвертьфинал Roland Garros
6 июня 2021, 18:24
Российский теннисист Даниил Медведев победил чилийца Кристиана Гарина (6:2, 6:1, 7:5) в четвертом раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался два часа и три минуты. Медведев сделал 14 эйсов при шести двойных ошибках и шести реализованных брейкпоинтах. У его соперника ноль эйсов, три двойные и один успешный брейкпоинт.
В 1/4 финала соперником россиянина станет грек Стефанос Циципас. Медведев впервые добрался до этой стадии турнира.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Кристиан Гарин (Чили, 22) — 6:2, 6:1, 7:5
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