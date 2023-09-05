Медведев обыграл Де Минаура и вышел в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев в 1/8 финала US Open обыграл австралийца Алекса Де Минаура со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. На счету 27-летнего россиянина 10 эйсов, 6 ошибок на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале Медведев встретится с соотечественником Андреем Рублевым.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Алекс Де Минаур (Австралия, 13) — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2