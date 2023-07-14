Медведев: «Не собираюсь смотреть финал Уимблдона, потому что буду слишком разочарован, что меня там нет»

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что не будет смотреть финал Уимблдона.

В полуфинале турнира россиянин проиграл испанцу Карлосу Алькарасу – 3:6, 3:6, 3:6. В финале Алькарас сыграет с сербом Новаком Джоковичем. Игра пройдет в воскресенье, 16 июля.

«Это будет отличный матч. Я не собираюсь лгать, это очень интересный матч для просмотра, но я не собираюсь смотреть его, потому что я буду слишком разочарован, что меня там нет. Я проиграл. Я не заслуживаю быть там, в финале, потому что я не выиграл сегодня.

Если я посмотрю это по телевизору, я, вероятно, буду хуже переваривать свое поражение, потому что я подумаю: «Боже мой, этот удар справа, эта двойная ошибка, это возвращение, я должен был сыграть лучше». Допустим, Новак победит, я должен был сыграть так, как Новак. Почему я этого не сделал? Слишком много вопросов», – сказал Медведев на пресс-конференции.