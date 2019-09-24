Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал инцидент в матче 3-го круга US Open против Фелисиано Лопеса. Россиянин по ходу игры вступил в перепалку с судьей, а когда зрители начали свистеть, показал им средний палец. После этого он был оштрафован на 8 тысяч евро. В результате Медведев дошел до финала Открытого чемпионата США, где уступил Рафаэлю Надалю.

— Было представление, которого я не планировал. Я был расстроен и поссорился с публикой, — сказал Медведев в эфире передачи «Вечерний Ургант». — Это вообще не в моем стиле. После того, что я сделал... Стою на корте, меня все освистывают. Понимаю, что я как в фильме «Такси», когда шеф говорит: «Мы в дерьме». Выхода никакого, надо выигрывать. После матча меня продолжали освистывать, деваться некуда.

После матча я хотел заиграть с ними, но они разозлились еше больше.

После четвертьфинала было много людей, зрители разделились 50 на 50. Одни меня поддерживали, другие свистели. Я сказал им «извините» и «спасибо».

Зал разделился. Половина продолжала свистеть, а половина стала орать «Медведев лучший».