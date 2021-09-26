Медведев о победе на US Open: «Я всегда буду хотеть большего»

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Денисом Шаповаловым на Кубке Лэйвера поделился мнением о победе на US Open.

«Да, я уже все осмыслил. Моя главная цель — показывать свой максимум, буду ли я играть до 30, 35, 40. Конечно, «Большой шлем» был важной целью, и я рад, что смог реализовать ее в третьем финале. Но я всегда буду хотеть большего — не имеет значения, будет ли у меня 20 ТБШ, как у трех ребят, или по-прежнему один в 35. Я просто всегда буду стараться показать все, на что способен», — приводит слова Медведева официальный Twitter Кубка Лейвера.

13 сентября Медведев в трех сетах обыграл Джоковича в финале US Open со счетом 6:4, 6:4, 6:4, впервые в карьере победив в турнире серии «Большого шлема».