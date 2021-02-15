Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с соотечественником Андреем Рублевым. По его словам, несмотря на дружбу, каждый будет стараться победить с максимальным результатом.

«Это не важно, мы оба будем пытаться победить. Если можешь выиграть со счетом 3:0, не отдав ни одного гейма, то будешь стараться сделать это, — приводит слова Медведева Ubitennis. - Ты не будешь отдавать сопернику два гейма, чтобы потом сказать, мол, он мой близкий друг, поэтому я подарил ему эти геймы.

Если нужно будет выиграть 7:6 в пятом сете, ты будешь стремиться сделать это. То же самое и с его стороны. ?Если только сильно не поругаемся во время матча, то один из нас поздравит другого с победой. Мы будем расстроены результатом, но затем станем двигаться дальше. Впереди будут другие матчи".