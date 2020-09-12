Медведев не смог выйти в финал US Open
06:01
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира «Большого шлема». В трех сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму.
В финале Тим встретится с Александром Зверевым, представляющим Германию. Немецкий теннисист ранее выиграл у испанца Пабло Карреньо Бусты.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Доминик Тим (Австрия). — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)