Медведев не смог выйти в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира «Большого шлема». В трех сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму.

В финале Тим встретится с Александром Зверевым, представляющим Германию. Немецкий теннисист ранее выиграл у испанца Пабло Карреньо Бусты.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Доминик Тим (Австрия). — Даниил Медведев (Россия) — 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)