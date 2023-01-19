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Сегодня, 13:39

Медведев назвал трех человек, с которыми мечтает встретиться лично

Сергей Разин
корреспондент
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Даниил Медведев и Леонардо Ди Каприо.

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о том, с кем бы хотел встретиться из известных личностей.

«Мне надо назвать троих, с кем я еще не виделся лично? Ди Каприо — мой первый выбор. Я никогда не встречался с Марио Гомесом, так что он будет вторым. И последний — Давид Де Хеа. Это забавно, потому что мы с ним часто играем в видеоигры по сети, но никогда не виделись в реальной жизни», — сказал Медведев в интервью Sony Sports Network.

Таким образом, российский теннисист включил в тройку актера, звезду Голливуда Леонардо Ди Каприо, экс-форварда своей любимой команды «Бавария» Марио Гомеса и испанского вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

На данный момент Медведев выступает на Australian Open. В третьем раунде восьмая ракетка мира встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Давид Де Хеа
Марио Гомес
Даниил Медведев
2
1
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