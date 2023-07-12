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Сегодня, 20:24

Медведев назвал ключевой эпизод матча с Юбэнксом в четвертьфинале Уимблдона

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после выхода в полуфинал Уимблдона.

Третья ракетка мира обыграл американца Кристофера Юбэнкса в 1/4 финала — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. Встреча прошла на корте №1.

«Это значит, что в следующем матче придется играть на Центральном корте.

У меня не очень много пятисетовых побед, но две из них я одержал здесь [на Корте № 1] — один раз ушел с 0:2 по сетам. Это точно один из моих любимых кортов. Рад, что вышел в полуфинал.

После первого сета я точно не хотел играть пять, а когда проиграл третий — точно хотел. У меня не было выбора», — сказал россиянин после игры.

Медведев рассказал о ключевом эпизоде встречи. По словам россиянина, он начал тонуть во втором сете.

«В третьем сете мне удалось постепенно что-то выстроить, не проиграть 1:6.

И это помогло мне занять позицию в четвертом сете. У меня было больше возможностей на его подаче, но я не смог сделать брейк. А с тай-брейка я играл потрясающе. Я очень доволен», — завершил он.

Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона и сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Хольгер Руне (Дания).

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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