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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Медведев — Надаль. Лучшие моменты финала US Open

07:51
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Россиянин Даниил Медведев в финале US Open проиграл испанцу Рафаэлю Надалю — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. На YouTube-канале турнира появилось видео с лучшими моментами матча.

Продолжительность противостояния составила 4 часа и 54 минуты. На счету Медведева 14 эйсов, у его соперника — 5.

Для Медведева это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. В обновленном рейтинге ATP он поднимется на четвертую позицию.

Надаль в 19-й раз выиграл турнир «Большого шлема». Это его четвертый титул на Открытом чемпионате США.

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