Медведев на тай-брейке проиграл второй сет Руусувуори. Даниил вызывал физиотерапевта

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй сет в матче второго круга Australian Open против финна Эмиля Руусувуори — 3:6, 6:7 (1:7).

Медведев вызывал физиотерапевта перед тай-брейком. Россиянин видимо натер мозоль на правой ступне, ему ее забинтовали.

Во втором сете Медведев подавал на матч при счете 5:3, но проиграл свою подачу.

3-я ракетка мира 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. У 53-й ракетки мира Руусувуори ни одного эйса и двойной, и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.