Селиваненко — о победе Медведева во втором круге Уимблдона: «Сумел на классе довести игру до победы»

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева над французом Александром Мюллером во втором круге Уимблдона — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

«Даниил достаточно тяжело начинал, что, впрочем, не так уж и необычно для его стиля. Он сумел вовремя выровнять игру и потом уже на классе довести ее до победы», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев вышел в третий круг турнира «Большого шлема» и встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Софья Грецкая