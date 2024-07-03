Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:01

Селиваненко — о победе Медведева во втором круге Уимблдона: «Сумел на классе довести игру до победы»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева над французом Александром Мюллером во втором круге Уимблдона — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:4, 7:5.

«Даниил достаточно тяжело начинал, что, впрочем, не так уж и необычно для его стиля. Он сумел вовремя выровнять игру и потом уже на классе довести ее до победы», — сказал Селиваненко «СЭ».

Медведев вышел в третий круг турнира «Большого шлема» и встретится с победителем матча Чжан Чжичжэнь (Китай, 32) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Софья Грецкая

Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
0
Читайте также
Беллингему грозит дисквалификация за неприличный жест в матче Евро-2024
Вратарь Турции выдал огненный сейв в компенсированное время
Суд вынес приговор пытавшимся вступить в ВСУ сыновьям священника Ащеулова
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Американист оценил вероятность замены Байдена на Мишель Обаму на выборах в США
Ребенок утонул в бассейне оздоровительного комплекса в Алтайском крае
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон 2024, мужчины, результаты 3 июля: Медведев обыграл Мюллера и другие матчи

Радукану победила Мертенс во втором круге Уимблдона, Осака — выбыла

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости