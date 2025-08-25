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25 августа 2025, 09:31

Медведев — об инциденте в третьем сете матча с Бонзи: «Я злился не на фотографа, а на решение судьи»

Руслан Минаев
Даниил Медведев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал инцидент в третьем сете матча с французом Бенжаменом Бонзи в первом круге US Open.

При счете 6:3, 7:5, 5:4 Бонзи подавал на матч, при этом не попав первую подачу. В этот момент на корт вышел фотокорреспондент, который подумал, что матч завершился.

Судья на вышке Грег Алленсворт из-за помехи вернул французу первую подачу, что предусмотрено правилами. Решением остался недоволен Медведев, который начал спорить с судьей и заводить трибуны. Пауза продлилась около шести минут. После чего Медведев отыграл матчбол.

«Что меня разозлило? Дело не о фотографе. Там не было чего-то особенного. Каждый раз, когда с трибун доносится шум между подачaми, за это не дают снова подать первую. Но в итоге это помогло мне вернуться в игру. Получился даже забавный момент. Я злился не на фотографа, а на решение судьи», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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Матч завершился со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4 в пользу Бонзи. Во втором круге он встретится американцем Маркосом Гироном.

Источник: Сетка US Open
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US Open
Даниил Медведев
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