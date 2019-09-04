Медведев извинился перед болельщиками на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Стэном Вавринкой в четвертьфинале US Open извинился перед местой публикой за свое поведение в предыдущих играх.

Во время встречи 3-го круга против Фелисиано Лопеса он в резкой форме выразил недовольство судейским решением. Болельщики освистали россиянина, а теннисист в ответ показал средний палец и после игры во флеш-интервью пошутил о зрителях. В результате Медведев был оштрафован на 9 тысяч долларов. Во встрече четвертого круга против Доминика Кепфера публика снова жестоко освис­тывала россиянина, и он опять после победы язвительно отозвался о ней в интервью на корте.

Во время матча Медведева против Вавринки симпатии фанатов разделились: одни хлопали россиянину, другие свистели.

— Публика Нью-Йорка замечательна. Здесь применимы только два слова — наэлектризованная поддержка, — сказал Медведев на корте после игры. — Кто-то меня поддерживает, кто-то нет. Спасибо большое и простите, если что не так.