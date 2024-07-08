Медведев и Синнер сыграют первым запуском на центральном корте Уимблдона 9 июля

Стало известно время начала матча между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала Уимблдона.

Теннисисты сыграют первым запуском на центральном корте Уимблдонского турнира. Матч пройдет 9 июля и начнется около 15.30 по московскому времени.

Счет личных встреч теннисистов 6-5 в пользу 28-летнего россиянина. Однако в последний раз Медведев обыгрывал итальянца на турнире в Майами в 2023-м, а Синнер победил в пяти предыдущих встречах подряд.