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Медведев и Синнер сыграют первым запуском на центральном корте Уимблдона 9 июля

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Стало известно время начала матча между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала Уимблдона.

Теннисисты сыграют первым запуском на центральном корте Уимблдонского турнира. Матч пройдет 9 июля и начнется около 15.30 по московскому времени.

Счет личных встреч теннисистов 6-5 в пользу 28-летнего россиянина. Однако в последний раз Медведев обыгрывал итальянца на турнире в Майами в 2023-м, а Синнер победил в пяти предыдущих встречах подряд.

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Янник Синнер
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