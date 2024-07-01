Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP перед началом Уимблдона
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга одиночного мужского разряда.
Первое место в списке сохраняет итальянец Янник Синнер, на второй строчке — серб Новак Джокович, на третьей — испанец Карлос Алькарас.
Лучшим из россиян в рейтинге является Даниил Медведев, который остался на пятом месте. Шестым идет еще один представитель России Андрей Рублев.
В топ-100 помимо Медведева и Рублева находятся еще четверо россиян: Карен Хачанов (22), Роман Сафиуллин (44), Павел Котов (53) и Аслан Карацев (99).
В понедельник, 1 июля в Лондоне стартует турнир Большого шлема Уимблдон, который будет проходить до 14 июля. В первом круге Даниил Медведев сыграет против Александра Ковачевича (США), Андрей Рублев — против аргентинца Франсиско Комесаны, Карен Хачанов — против Аслана Карацева, Роман Сафиуллин — против аргентинца Франсиско Черундоло, а Павел Котов — против австралийца Джордана Томпсона.
Рейтинг АТР, версия от 1 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9890 очков;
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8360;
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6905;
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6445;
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4420;
7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4235;
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025;
9 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3830;
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3750...
22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1780...
44 (43). Роман Сафиуллин (Россия) — 1045...
53 (50). Павел Котов (Россия) — 893...
99 (99). Аслан Карацев (Россия) — 615.