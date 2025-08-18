Медведев и Андреева сыграют с парой Джоковича в миксте US Open

Состоялась жеребьевка US Open-2025 в миксте, где сыграют Медведев, Рублев и Андреева

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева в первом круге микста US Open сыграют с сербами Новаком Джоковичем и Ольгой Данилович.

Встреча пройдет 19 августа и начнется не ранее 19:00 мск. Победитель в четвертьфинале микста сыграет с победителем матча Джессика Пегула/Джейк Дрейпер (США) — Эмма Радукану/Карлос Алькарас (Великобритания/Испания).

Российско-чешский дуэт Андрея Рублева и Каролины Муховой на старте турнира встретится с американцами Винус Уильямс и Райли Опелкой. Победители выйдут либо на итальянцев Сару Эррани и Андреа Вавассори, либо на пару Елена Рыбакина (Казахстан) — Тэйлор Фритц (США).

Микст на US Open пройдет 19 и 20 августа.