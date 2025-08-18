Теннис
18 августа, 06:21

Медведев и Андреева сыграют с парой Джоковича в миксте US Open

Состоялась жеребьевка US Open-2025 в миксте, где сыграют Медведев, Рублев и Андреева
Сергей Разин
корреспондент

Российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева в первом круге микста US Open сыграют с сербами Новаком Джоковичем и Ольгой Данилович.

Встреча пройдет 19 августа и начнется не ранее 19:00 мск. Победитель в четвертьфинале микста сыграет с победителем матча Джессика Пегула/Джейк Дрейпер (США) — Эмма Радукану/Карлос Алькарас (Великобритания/Испания).

Российско-чешский дуэт Андрея Рублева и Каролины Муховой на старте турнира встретится с американцами Винус Уильямс и Райли Опелкой. Победители выйдут либо на итальянцев Сару Эррани и Андреа Вавассори, либо на пару Елена Рыбакина (Казахстан) — Тэйлор Фритц (США).

Микст на US Open пройдет 19 и 20 августа.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Мирра Андреева
Новак Джокович
  • f0rz

    Ну в случае дундукану и карасика это подходит)

    20.08.2025

  • Кот-матрос

    Раньше была шутка: "он предложил ей микст". :wink: И всем всё понятно.

    18.08.2025

  • Алехандрохорс

    Привет, дружище. Всё правильно говоришь, но физиологию возраста никто не отменял. Хотя я в 50 лет своего 12- летнего сына на дистанции в 50 метров и обгонял, но если бы мы это сделали раз 10 подряд все было бы для меня гораздо печальнее.) Да и Андрей, стоявший в шаге от того, чтобы испанского бычару завалить, должен на кураже и мастерстве приёма Опелку забодать. А так весёлое шоу ЮС Уопеновцы нам всем предложили и очень любопытно посмотреть, кто итальянцам окажет сопротивление в борьбе за победный миллион).

    18.08.2025

  • емен

    Cольют и сосредоточаться на одиночке ! Но Даня похоже сольет и там в первом или втором круге !

    18.08.2025

  • Haiaxi

    Я вообще-то Джоковича имел ввиду

    18.08.2025

  • Я из Волгограда

    Привет! Чё-то сомневаюсь я, что Рублёву и Муховой повезло сыграть именно против Винус. Недавно на турнире в Вашингтоне пара, состоящая из нынешних ПЕРВОЙ и ВОСЬМОЙ ракеток мира (Таунсенд/Чжан Шуай) лишь с огромным трудом в третьем сете смогла обыграть пару, в которой была Винус Уильямс... Таунсенд и Чжан Шуай в итоге выиграли турнир в Вашингтоне. В финале, к примеру, они обыграли своих соперниц со счётом 6-1, 6-1. Выходит, что только Винус смогла навязать им борьбу.

    18.08.2025

  • f0rz

    Это ты зря так. Там во-первых подаван Опелка, а во-вторых тётя Винус была очень крутой парницей, выигрывала ОИ, да и в таких условиях ей вообще физика не потребуется, а вот опыта у неё столько, что даже Джоковичу может дать прикурить

    18.08.2025

  • f0rz

    Именно, это и есть шоу. Американцы в этом деле мастера. Ну реально, кто смотрит микст когда там играют парники? А вот когда его играют топовые одиночники - другое дело

    18.08.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Жадный до денег Данилко решил и рыбку съесть и на гвоздик сесть: деньжат за микст подзаработает и подстелит соломку для раннего вылета с одиночки - типа он устал.

    18.08.2025

  • _Mike N_

    а толку-то ?

    18.08.2025

  • _Mike N_

    идиото Даня из Монако - кумир Мирры ? не знал однако :laughing::laughing::laughing:

    18.08.2025

  • _Mike N_

    хана и Дане и Мирре !

    18.08.2025

  • Haiaxi

    Как раз Мирре сейчас практика нужна, т.к.пропустила канадские турниры перед шлемом. И сыграет со своим кумиром. Надеюсь, это вдохновит её на подвиги в предстоящем US Open.

    18.08.2025

  • fonkom

    Имена, конечно, звучные.А реально - шоу на потеху публики. Нет в этом спортивности, а есть просто разогрев перед нормальным турниром.

    18.08.2025

  • Алехандрохорс

    Очень интересно. Но больше всего повездо Рублёву с Муховой против тёти Винус)

    18.08.2025

  • Из Алматы

    Любопытный матч. А ещё на USO в одиночной квалификации начнут играть аж 7 россиянок: Прозорова, Приданкина, Чараева, Корнеева, Селехметева, Дяченко, Тимофеева.

    18.08.2025

    • Стивенс — о призовых на US Open: «Есть возможность еще увеличить выплаты»

    Прозорова вышла в полуфинал квалификации US Open

    Takayama

