Состоялась жеребьевка основной стадии US Open в мужском одиночном разряде.

Соперником россиянина Даниила Медведева стал француз Ришар Гаске. Андрей Рублев сыграет с победителем квалификации. Аслану Карацеву будет противостоять испанец Хауме Муньяр. Карен Хачанов сразится с южноафриканским теннисистом Ллойдом Харрисом.

Соперником первого номера посева серба Новака Джоковича станет победитель квалификации, а грек Стефанос Циципас начнет с матча с британцем Энди Марреем.

Основная стадия Открытого чемпионата США пройдет с 30 августа по 12 сентября.