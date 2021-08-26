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Медведев — Гаске, Карацев — Муньяр. Результаты жеребьевки первого раунда US Open

19:34
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Состоялась жеребьевка основной стадии US Open в мужском одиночном разряде.

Соперником россиянина Даниила Медведева стал француз Ришар Гаске. Андрей Рублев сыграет с победителем квалификации. Аслану Карацеву будет противостоять испанец Хауме Муньяр. Карен Хачанов сразится с южноафриканским теннисистом Ллойдом Харрисом.

Соперником первого номера посева серба Новака Джоковича станет победитель квалификации, а грек Стефанос Циципас начнет с матча с британцем Энди Марреем.

Основная стадия Открытого чемпионата США пройдет с 30 августа по 12 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.usopen.org/en_US/draws/index.html?event=MS&promo=subnav

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Екатерина Савостина все материалы автора

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