Медведев — Гаске, Карацев — Муньяр. Результаты жеребьевки первого раунда US Open
19:34
Состоялась жеребьевка основной стадии US Open в мужском одиночном разряде.
Соперником россиянина Даниила Медведева стал француз Ришар Гаске. Андрей Рублев сыграет с победителем квалификации. Аслану Карацеву будет противостоять испанец Хауме Муньяр. Карен Хачанов сразится с южноафриканским теннисистом Ллойдом Харрисом.
Соперником первого номера посева серба Новака Джоковича станет победитель квалификации, а грек Стефанос Циципас начнет с матча с британцем Энди Марреем.
Основная стадия Открытого чемпионата США пройдет с 30 августа по 12 сентября.
Дополнительная информация:
https://www.usopen.org/en_US/draws/index.html?event=MS&promo=subnav
Читайте также
Пусть в Лиге чемпионов «Зениту» достанутся «ПСЖ» и «Ман Сити». По крайней мере, будет весело и интересно
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю