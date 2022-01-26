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Сегодня, 18:44

«Всегда борись». Медведев дал совет после победы в пятисетовом матче на Australian Open

Российский теннисист Медведев дал совет после победы в матче на Australian Open
Иван Шитик
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Instagram

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал пост в Instagram после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

«Всегда борись», — коротко написал россиянин.

Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)

Медведев, посеянный под вторым номером, в 1/4 финала обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Теннисисты провели на корте 4 часа 42 минуты.

В четвертом сете при счете 5:4 в пользу канадца Медведев на своей подаче отыграл матчбол.

За выход в финал Australian Open 25-летний россиянин поспорит с греком Стефаносом Циципасом.

Australian Open
Даниил Медведев
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