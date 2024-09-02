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Даниил Медведев — Нуну Боржеш: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Медведев сыграет с Боржешем в 1/8 финала US Open 2024 2 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с португальцем Нуну Боржешем в 1/8 финала US Open 2024 в понедельник, 2 сентября. Начало — после 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в перекличке соревновательного дня. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Медведев — Боржеш можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

28-летний Медведев — пятая ракетка мира. 27-летний Боржеш занимает 34-е место в рейтинге ATP.

В истории очных противостояний соперники встречались дважды. Счет 2-0 в пользу россиянина.

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Теннис
US Open
Даниил Медведев
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