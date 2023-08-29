Третья ракетка мира из России Даниил Медведев сыграет с венгерским теннисистом Аттилой Балажом в матче 1/64 финала US Open во вторник, 29 августа. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния Медведев — Балаж. Смотреть видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

34-летний Балаж располагается на 747-м месте в мужском рейтинге ATP.

US Open-2023 завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет 65 миллионов долларов.

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Старт Медведева, Рублева и другие матчи дня US Open: расписание игр и результаты 29 августа