Медведев — Алькарас: испанец взял второй сет в полуфинале Уимблдона-2024

Испанский теннисист Карлос Алькарас одержал победу во втором сете полуфинального матча Уимблдона-2024 с россиянином Даниилом Медведевым — 6:3.

Сет продлился 36 минут. Медведев дважды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Алькараса два эйса, две двойные и один реализованный брейк.

Первый сет выиграл Медведев на тай-брейке — 7:6 (7:1). «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.

Во втором полуфинале Уимблдонского турнира сыграют серб Новак Джокович и итальянец Лоренцо Музетти.