Медведев 13 июня может вернуться на первое место в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос». Во вторник, 31 мая, серб Новак Джокович потперпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале турнира.

Россиянин сможет выйти на первое место в рейтинге ATP, если немец Александр Зверев не сможет выиграть турнир. В противном случае, Зверев выйдет на первую строчку.

Напомним, в полуфинале Зверев встретится с Надалем, который в своём четвертьфинальном матче обыграл Джоковича.