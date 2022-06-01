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Сегодня, 03:22

Медведев 13 июня может вернуться на первое место в рейтинге ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира после «Ролан Гаррос». Во вторник, 31 мая, серб Новак Джокович потперпел поражение от испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале турнира.

Россиянин сможет выйти на первое место в рейтинге ATP, если немец Александр Зверев не сможет выиграть турнир. В противном случае, Зверев выйдет на первую строчку.

Напомним, в полуфинале Зверев встретится с Надалем, который в своём четвертьфинальном матче обыграл Джоковича.

Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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