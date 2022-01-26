«Кажется, что я совершил 175 спринтов». Медведев рассказал, как устал после победы над Оже-Альяссимом

Российский теннисист Медведев рассказал о своем физическом состоянии после победы в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своем физическом состоянии после матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии против Феликса Оже-Альяссима. Россиянин победил в пяти сетах со счетом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 38 минут.

«Я вижу на экране, что совершил 90 спринтов. Реально? 4 часа 40 минут на карте. Что это за статистика? Кажется, что я совершил 175 спринтов», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

За выход в финал россиянин поборется с греком Стефаносом Циципасом. Эта игра пройдет 28 января.