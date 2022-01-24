Медведев взял медицинский перерыв во время матча с Кресси на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев был вынужден взять медицинский перерыв во время матча 1/8 финала Australian Open.

Во время третьего сета россиянину потребовалась помощь медиков — у него возникли проблемы со спиной. После небольшой паузы Медведев смог возобновить матч.

В матче четвертого круга Медведев играет с американцем Максимом Кресси. В случае выхода в четвертьфинал турнира он встретится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).