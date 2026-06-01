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1 июня, 11:00

Мэдисон Киз — Диана Шнайдер: прямая трансляция матча «Ролан Гаррос»

Мэдисон Киз и Диана Шнайдер сыграют в четвертом круге «Ролан Гаррос» 1 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Американка Мэдисон Киз и российская теннисистка Диана Шнайдер сыграют в четвертом круге «Ролан Гаррос» в понедельник, 1 июня. Начало — после 13.30 по московскому времени.

Мэдисон Киз — Диана Шнайдер: прямая трансляция матча «Ролан Гаррос» (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции турниров «Большого шлема». В прямом эфире игру можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

31-летняя Киз занимает 19-е место в рейтинге WTA. 22-летняя Шнайдер — 23-я ракетка мира.

Открытый чемпионат Франции по теннису 2026 пройдет с 24 мая по 7 июня. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 6 июня. По традиции второй в сезоне турнир «Большого шлема» принимают корты теннисного центра «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).

Действующая победительница турнира — американская теннисистка Кори Гауфф.

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Ролан Гаррос
Диана Шнайдер
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