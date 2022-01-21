Мэдисон Кис победила Ван Цян в трех сетах в третьем круге Australian Open
Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в четвертый круг Australian Open.
В третьем круге Кис обыграла китаянку Ван Цян в трех сетах — 4:6, 6:3, 7:6 (10:2).
В четвертом круге американка встретится с испанкой Паулой Бадосой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 54 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Мэдисон Кис (США) — Ван Цян (Китай) — 4:6, 6:3, 7:6 (10:2)
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