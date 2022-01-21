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Сегодня, 08:21

Мэдисон Кис победила Ван Цян в трех сетах в третьем круге Australian Open

Иван Торопцев
Корреспондент

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в четвертый круг Australian Open.

В третьем круге Кис обыграла китаянку Ван Цян в трех сетах — 4:6, 6:3, 7:6 (10:2).

В четвертом круге американка встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Кис (США) — Ван Цян (Китай) — 4:6, 6:3, 7:6 (10:2)

Теннис
Australian Open
Мэдисон Кис
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