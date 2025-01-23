Мэдисон Кис победила Свентек и сыграет с Соболенко в финале Australian Open

Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла польку Игу Свентек в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2025 — 5:7, 6:1, 7:6 (10:8).

Игра продолжалась 2 часа 37 минут.

В финале турнира Кис встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая в полуфинале победила испанку Паулу Бадосу - 6:4, 6:2.

29-летняя американка впервые карьере вышла в финал Australian Open. Ранее она доходила только до полуфиналов. На турнирах "Большого шлема" Кис единожды выходила в финал - она уступила Слоан Стивенс в финале US Open в 2017 году.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Мэдисон Кис (США, 19) — Ига Свентек (Польша, 2) — 5:7, 6:1, 7:6 (10:8)