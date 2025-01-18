Рыбакина сыграет с Кис в 1/8 финала Australian Open-2025
Американская теннисистка Мэдисон Кис обыграла соотечественницу Дэниэлл Коллинз в третьем круге Australian Open-2025.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 21 минуту.
В четвертом круге турнира «Большого шлема» Кис сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Мэдисон Кис (США, 19) — Дэниэлл Коллинз (США, 10) — 6:4, 6:4
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