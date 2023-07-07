Берреттини — о выходе во 2-й круг Уимблдона: «Нереально. На прошлой неделе я думал, что лучше сняться»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от второго круга Уимблдона.

На старте турнира он обыграл Лоренцо Сонего, а теперь поборется с Алексом де Минауром. В этом году Берреттини боролся с травмой косых мышц живота и пропустил из-за нее грунтовый сезон.

«Я знаю, что будет очень трудный матч с Минауром. В этом году у него больше побед, чем у меня. Он чувствует себя уверенно. Я знаю, что у меня есть игра, чтобы его победить. Но будет очень трудный матч. Но, как я уже сказал, я не забегаю далеко вперед, сосредоточен на сегодняшнем дне, на текущем розыгрыше. Сейчас кажется нереальным, что я выиграл первый матч. На прошлой неделе был момент, когда я подумал: «Ладно, я не готов, возможно, будет лучше, если я снимусь». Но потом я пробился дальше», — сказал Берреттини на пресс-конференции.