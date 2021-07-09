Маттео Берреттини о финале Уимблдона: «Мне казалось, что это нереально»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал свое выступление на Уимблдоне. В полуфинале он обыграл поляка Хуберта Хуркача (6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4).

«Я не знаю, что сказать, — сказал Берреттини в интервью после матча. — мне нужно несколько часов, чтобы осознать произошедшее. Я сыграл отличный матч. Очень счастлив победить. Вся моя семья, вся моя команда собралась здесь.

Финал Уимблдона? Никогда и не мечтал об этом. Мне казалось, что это нереально. Если ты играешь на этом уровне все должно быть идеально. Я стараюсь играть на максимуме и быть готовым на сто процентов с физической и психологической точки зрения. В каждом матче здесь я прибавлял.

Помню, как я впервые играл здесь, на центральном корте против Роджера Федерера. Честно говоря, тогда я играл не так, как сегодня. Не думал, что вернусь сюда и добьюсь такого результата. Сегодня лучший день в моей карьере, но надеюсь, что в воскресенье будет еще лучше.

Буду ли я смотреть второй полуфинал? У нас здесь повсюду телевизоры, и все мне будут сообщать о ходе матча. Проще будет сеть и посмотреть. Хотя мне, конечно, нужен отдых».

В финале итальянец сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада).