Сафиуллин в трех сетах уступил Арнальди во втором круге US Open

Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение от итальянца Маттео Арнальди во втором круге Открытого чемпионата США — 2:6, 4:6, 6:4.

Игра продолжилась 2 часа 6 минут. Арнальди семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Сафиуллина три эйса, три двойные и один реализованный брейк из трех.

Следующим соперником Арнальди станет победитель матча Джордан Томпсон (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Арнальди (Италия, 30) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:2, 6:4, 6:4