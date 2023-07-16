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Виландер: «Алькарас многому научился в матче с Джоковичем в Париже»

Руслан Минаев
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Бывший шведский теннисист и ведущий Матс Виландер поделился мнением о мужском финале Уимблдона, в котором сыграют Новак Джокович и Карлос Алькарас.

«Мне кажется, что в Париже Карлос слишком много готовился и начал думать [о встрече с Новаком], как только выиграл четвертьфинал. Кажется, он начала думать об этом слишком рано. Примерно, это мы слышали от одного из его тренеров.

Нелегко не думать о финале, но считаю, что ему нужно расслабиться и работать над тем, что может помочь. Он многому научился в их матче в Париже», — цитирует Виландера Eurosport.

Алькарас уступил Джоковичу в полуфинале победного для серба «Ролан Гаррос» — 2023.

Финал Уимблдона состоится в воскресенье, 16 июля. Счет в личных встречах 1-1.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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