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9 сентября 2025, 18:54

Виландер — об Алькарасе: «Он все еще такой молодой — вот что действительно пугает»

Сергей Ярошенко

Бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер прокомментировал победу Карлоса Алькараса на US Open.

«Он все еще такой молодой — вот что действительно пугает. У него уже шесть титулов «Большого шлема», он снова вернулся на первую строчку мирового рейтинга, и это многое для него значит. Он хорош во всем. Карлос настолько стабилен, и когда он играет на своем уровне, то он действительно лучший теннисист в мире», — приводит слова Виландера Eurosport.es.

На счету 22-летнего испанца по 2 победы на US Open (2022, 2025), «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).

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Теннис
Карлос Алькарас
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