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Сегодня, 08:20

Матчи Потаповой и Павлюченковой на Australian Open перенесли из-за дождя

Алина Савинова
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Ряд матчей первого игрового дня Открытого чемпионата Австралии-2025 перенесены из-за сильного дождя в Мельбурне.

В частности в воскресенье, 12 января, были отложены игры с участием трех россиян: Павла Котова, Анастасии Потаповой и Анастасии Павлюченковой. Матч Потаповой с Тамарой Зиданшек из Словении и встреча Павлюченковой с китаянкой Юэ Юань пройдут 14 января. Матч Котова с португальцем Жайме Фарией перенесен на неопределнный срок.

В настоящий момент свои встречи проводят теннисисты, которые играют на крытых кортах.

В первый игровой день на Australian Open российская теннисистка Мирра Андреева обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:3, 6:3.

Теннис
Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Потапова
Павел Котов
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