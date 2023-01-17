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Сегодня, 13:35

Матчи Касаткиной и Потаповой на Australian Open перенесены на 18 января

Ана Горшкова
Корреспондент
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Матчи российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Анастасии Потаповой перенесены на завтра, 18 января, сообщается на официальном сайте Australian Open-2023.

Касаткина в первом круге турнира сыграет с соотечественницей Варварой Грачевой, а Потапова с американкой Слоан Стивенс. Также были перенесены игры Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Нурия Парризас-Диас (Испания), Лукреция Стефанини (Италия) — Татьяна Мария (Германия), Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Элизабет Мандлик (США), Лючия Бронцетти (Италия) — Лаура Зигемунд (Германия).

Остальные матчи сегодняшнего дня планируется доиграть.

17 января матчи турнира «Большого шлема» приостанавливались два раза. Вначале остановка была связана с высокой температурой воздуха, а затем с дождем.

Источник: https://ausopen.com/schedule#!32081
Теннис
Australian Open
Анастасия Потапова
Дарья Касаткина
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