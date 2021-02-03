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Матчи четверга в Мельбурне отменены из-за коронавируса у работника отеля

18:06

Все матчи в Австралии, назначенные на четверг. отменены из-за положительного анализа на коронавирус у одного из работников карантина Australian Open, сообщает аккаунт турнира в Twitter.

Положительный текст сдал служащий одного из отелей, где проживают теннисисты и другие причастные к Australian Open люди. В число контактной группы вошло примерно 500-600 человек.

Все игроки и работники отеля, которые могли пересекаться с заразившимся человеком, должны быть изолированы и сдать анализ на ковид. Им можно будет выходить только после отрицательного результата.

Australian Open должен состояться с 8 по 21 февраля.

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