Матчи Australian Open из-за пожаров могут пройти на крытых кортах

Матчи Открытого чемпионата Австралии из-за лесных пожаров могут пройти на крытых кортах, информирует Reuters. Турнир начнется в Мельбурне 20 января.

— У нас есть три стадиона с раздвижной крышей и восемь крытых кортов в «Мельбурн-парке», — отмечается в сообщении организаторов. — В случае задымления, что маловероятно, крыши на трех стадионах будут закрыты. Во время матчей на стадионе будут работать кондиционеры. Если дым попадет в чашу, то система кондиционирования все отфильтрует.