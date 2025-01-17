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Матч Сафиуллина на Australian Open-2022 изучался из-за подозрительных ставок

Алина Савинова
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Матч российского теннисиста Романа Сафиуллина и австралийца Бернарда Томича на Australian Open 2022 года был расследован полицией из-за подозрительных ставок, сообщает The Age.

Спортсмены встречались в январе 2022-го в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии. В этом матче победу одержал Сафиуллин со счетом 6:1, 6:4.

Как отмечает источник, под подозрением в нечестной игре находился Томич. Оперативная группа проверяла данные о ставках на эту встречу и другой матч австралийца, который прошел несколькими месяцами ранее в Турции.

Расследование продолжалось несколько месяцев, однако для предъявления обвинений Томичу так и не удалось собрать достаточно доказательств.

Теннис
Australian Open
Роман Сафиуллин
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