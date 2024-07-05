Матч Медведева в третьем круге Уимблдона-2024 будет доигран 6 июля

Встреча российского теннисиста Даниила Медведева против представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге Уимблдона-2024 будет доиграна в субботу, 6 июля.

Матч был прерван из-за дождливой погоды в начале четвертого сета. После трех партий преимущество в счете на стороне Медведева — 6:1, 6:3, 4:6, 1:1.

Отметим, что на 6 июля также запланирована игра между россиянином Романом Сафиуллиным и французом Артуром Филсом (20-я ракетка мира).