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Сегодня, 21:02

Матч Медведева в третьем круге Уимблдона-2024 будет доигран 6 июля

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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Встреча российского теннисиста Даниила Медведева против представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа в третьем круге Уимблдона-2024 будет доиграна в субботу, 6 июля.

Матч был прерван из-за дождливой погоды в начале четвертого сета. После трех партий преимущество в счете на стороне Медведева — 6:1, 6:3, 4:6, 1:1.

Отметим, что на 6 июля также запланирована игра между россиянином Романом Сафиуллиным и французом Артуром Филсом (20-я ракетка мира).

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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