Матч Джоковича и Хуркача перенесли на понедельник из-за наступления темноты

Матч четвертого круга Уимблдона между сербом Новаком Джоковичем и поляком Хубертом Хуркачем перенесли на понедельник, 10 июля.

Игра была остановлена из-за наступления темноты после второго сета при счете 7:6 (8:6), 7:6 (8:6) в пользу Джоковича.

Время, когда встреча будет возобновлена, будет сообщено позднее.

Победитель матча Джокович — Хуркач встретится в четвертьфинале с россиянином Андреем Рублевым.