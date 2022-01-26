Матч 1/4 финала Australian Open Синнер — Циципас возобновлен

Матч четвертьфинала Australian Open между итальянцем Янником Синнером и греком Стефаносом Циципасом возобновлен.

Встреча была приостановлена при счете 6:3, 2:1 в пользу Циципаса из-за дождя. Игру возобновили после того, как была закрыта крыша на «Род Лэйвер Арене», где проходит матч.

Победитель матча Синнер — Циципас сыграет с победителем другого четвертьфинала между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и россиянином Даниилом Медведевым. Матч между Оже-Альяссимом и Медведевым начнется после игры Синнера и Циципаса.