Пол сыграет с Хачановым в третьем круге «Ролан Гаррос»

Американский теннисист Томми Пол вышел в третий круг «Ролан Гаррос» в одиночном разряде.

Во втором раунде 12-я ракетка мира за 3 часа 42 минуты победил венгра Мартона Фучовича — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4.

Следующим соперником Пола станет россиянин Карен Хачанов, который ранее обыграл австрийца Себастьяна Офнера.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США, 12) — Мартон Фучович (Венгрия) — 4:6, 2:6, 6:3, 7:5, 6:4