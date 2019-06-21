Маррей выступит на Уимблдоне в парном разряде

Британский теннисист Энди Маррей сыграет на Уимблодоне-2019. Он выступит в парном разряде вместе с Пьером-Югом Эрбером.

- Эрбер - великолепный парный игрок, - цитирует Маррея ВВС. - Он не планировал играть в парном разряде на Уимблдоне. В последние пару недель он обсуждал это с тренером и решил, что это будет хорошая возможность. Я сказал ему, что у меня довольно небольшие ожидания, и это решило вопрос.

32-летний Энди Маррей - двукратный победитель Уимблдона. На турнире в Лондоне он выступает в паре с испанцем Фелисиано Лопесом. Также британец хочет играть и в миксте на Уимблдоне, но пока не определился с партнером.