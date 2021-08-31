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Маррей в пяти сетах уступил Циципасу в первом круге US Open

02:51
Энди Маррей. Фото AFP
Энди Маррей. Фото AFP
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Британский теннисист Энди Маррей в первом круге US Open уступил греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6, 4:6.

Встреча длилась 4 часа 44 минуты. Британец сделал 9 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету грека 19 подач навылет и 4 ошибки на второй подаче, а также 3 брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Циципас встретится с Адрианом Маннарино из Франции.

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Сергей Разин все материалы автора

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