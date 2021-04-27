Маррей сыграет в квалификации Открытого чемпионата Франции
11:47
Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей выступит в квалификации Открытого чемпионата Франции. 33-летний теннисист значится в протоколах турнира, которые разместил в Twitter журналиста Михала Самульски.
Маррей посеян под 16-м номером. В квалификации также сыграют россияне Евгений Донской, Роман Сафиуллин и Андрей Кузнецов.
Квалификация Roland Garros пройдет с 24 по 28 мая. Турнир стартует 30 мая.
Напомним, Маррей продолжительное время лечился от травм и даже сообщал о завершении карьеры. В этом сезоне он одержал одну победу и потерпел два поражения на турнирах ATP.
Читайте также
В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю