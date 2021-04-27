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Маррей сыграет в квалификации Открытого чемпионата Франции

11:47
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Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей выступит в квалификации Открытого чемпионата Франции. 33-летний теннисист значится в протоколах турнира, которые разместил в Twitter журналиста Михала Самульски.

Маррей посеян под 16-м номером. В квалификации также сыграют россияне Евгений Донской, Роман Сафиуллин и Андрей Кузнецов.

Квалификация Roland Garros пройдет с 24 по 28 мая. Турнир стартует 30 мая.

Напомним, Маррей продолжительное время лечился от травм и даже сообщал о завершении карьеры. В этом сезоне он одержал одну победу и потерпел два поражения на турнирах ATP.

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