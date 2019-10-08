Маррей сыграет на Australian Open в 2020 году
10:05
В 2020 году британский теннисист Энди Маррей сыграет на Australian Open, сообщает официальный Twitter турнира.
Для британца это будет первый турнир «Большого шлема» после операции на бедре, которую он ранее перенес. В прошлый раз он проиграл в первом раунде и заявил, что это может быть его последний матч в Мельбурне.
32-летний теннисист перенес операцию в январе нынешнего года. Он вернулся в теннис в июне на турнире в Лондоне, где он выиграл в парном разряде вместе с Фелисиано Лопесом. На Australian Open он пять раз играл в финале, но ни разу не победил.
Confirmed: @andy_murray will return to compete at the #AusOpen in 2020. pic.twitter.com/mbdFlAgOZA— #AusOpen (@AustralianOpen) October 7, 2019