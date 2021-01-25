Маррей слепил снеговика-теннисиста

Британский теннисист Энди Маррей на своей странице в Instagram опубликовал новое фото. На нем изображен снеговик, который держит в руках ракетку.

«Вместо участия на Australian Open оказался на морозе», — подписал публикацию британский спортсмен.

Маррей вынужден пропустить Открытый чемпионат Австралии из-за коронавируса.

Напомним, Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля. Действующими чемпионами турнира являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин. По требованию австралийских властей, все спортсмены обязаны отсидеть 14-дневный карантин перед началом турнира.