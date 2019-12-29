Маррей пропустит Australian Open из-за травмы

Британский теннисист Энди Маррей снова получил травму и пропустит Australian Open, который пройдет с 20 января по 3 февраля 2020 года. Об этом AFP рассказал его агент Мэтт Джентри. 32-летний экс-первая ракетка мира сейчас в рейтинге занимает 125-е место, поскольку играл мало из-за проблем со здоровьем. Он вернется в строй не раньше февраля.

Напомним, на счету Маррея, который является двукратным олимпийским чемпионом, три победы на турнирах «Большого шлема».